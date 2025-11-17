〈財經週報-留才利器〉吃飯像辦桌 還有戀愛巴士

中華汽車特地為未婚員工舉辦戀愛巴士聯誼活動，讓員工在廠區就能放鬆與社交。（記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

為打造幸福企業，中華汽車（2204）以「工作與家庭零衝突」為目標，為員工建構完整的托育照護網，提供0~12歲的無縫照顧服務，包含托育補助、附設幼兒園與安親班，幼兒園作息與公司同步，免除員工的育兒壓力。

中華汽車同時打造員工至家庭的健康防護圈，提供員工與眷屬免看診費的附設診所，針對懷孕員工與中高齡族群，更設計專屬健康計畫，懷孕員工甚至有粉紅識別圍裙，要大家特別小心，每週並發1顆蘋果給孕婦等，從預防到照護全面守護員工健康。

去年更斥資數億元比照文青旅宿規格，打造具設計感與溫度的員工宿舍，並設有健身房、KTV、電動麻將間等設施，也會三不五時叫「胖卡」進廠區替員工做下午茶、舉辦未婚聯誼的戀愛巴士活動，讓員工在廠區就能放鬆與社交。

更酷的是，還設計了不少優於勞基法的假，如員工擔任婚禮主婚人有主婚人假，並提供3,600元的賀禮讓員工置裝；家有小一新生子女開學第1天則有子女入學假，同時發給知書達禮賀禮，讓爸媽帶孩子採購書包、文具。

龍騰員工3餐免費吃

而創立近50年的台灣高中教科書龍頭出版社龍騰文化為了留住人才，投入的員工福利也不手軟，堪稱台灣少數免費提供員工3餐的傳統產業，自聘廚師每天為員工料理午餐和晚餐，早餐則由外部廠商提供。

走進龍騰文化的餐廳，午晚餐時間就像吃大辦桌一樣，午餐有約25桌的員工、晚餐約15桌，員工形容，常常身上帶500元，一週之後500元還在身上，「1塊錢都沒花，全吃公司的」。

為創造員工健康的能量，龍騰文化並設有「333健康慢跑（快走）」活動，以每週3次、每次30分鐘為目標，員工持續1年就可獲得1萬2,000元獎勵金。

同時鼓勵員工組成運動與學習社團，每季補助場地、教練費1,200元，每季出席10次以上可拿到1,000元獎勵金；每人每年並定額補助6萬元旅遊金，今年就一口氣開了土耳其、法國、西班牙、奧捷、荷比法等6個海外員工旅遊團。

鼎泰豐懷孕員工 有博愛床位

餐飲業標竿企業鼎泰豐為體恤員工辛勞，每家門市及中央廚房、總公司員工休息室，均提供床位讓員工可以平躺午睡，每個床位皆配置記憶床墊，懷孕的員工還特別保留博愛床位。

為維護員工工作安全，也為員工訂製安全和舒適的「員工鞋」，不僅止滑係數要高，廚房員工的員工鞋另有輕量鋼頭鞋，防止尖銳物品或重物掉落時有受傷風險。

董事長楊紀華體貼外出遊子，鼓勵員工多回家與家人相處，無論是實習生或正職，本島或外島，只要跨區域工作都可事先申請津貼，1年最多可申請到1萬2,000元。

