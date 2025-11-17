〈財經週報-留才利器〉從孕期到育兒 台積電拚高生育率

許多企業莫不費盡心思優化員工的餐食、娛樂、住宿、職場環境等，把員工當家人寵，製造「幸福」抓住員工。（記者楊雅民攝）

記者洪友芳、王憶紅／專題報導

科技業除了薪水高之外，福利絕對也不落人後，像晶圓代工龍頭廠台積電（2330）除了提供傲視業界的薪酬水準外，福利措施更是面面照顧到員工的需求，包括補助員工購股計畫、設立幼兒園、廠區健身房、美食街等，最特別還有「台積寶寶茁壯計畫3.0」，現在台灣每50名新生兒就有1名台積寶寶。

去年台積電人均薪資福利達357萬元，新進碩士工程師年薪可達200萬以上，生產製造員工年薪超過100萬元。各項福利措施中，值得一提的是台積電推動「台積寶寶茁壯計畫3.0」，從孕前、孕期、生產、1歲前、2歲到6歲、12歲前各階段，都提供員工相對應資源。

例如人工受孕有療程假、第一胎次產假12週、第二胎次產假16週、第三胎次產假20週，另福委會及公費團保各有補助金，子女滿6歲前則每年給予員工7天幼兒照顧假，領養小孩1年內給予10天領養假；福委會並舉辦各式活動，讓員工與家人、子女可共同參加，北中南廠區設立4所幼兒園供員工子女就讀等。小孩小於12歲的員工，每年有7天居家辦公日可申請。

國際大廠自聘廚師料理員工午餐

國際設備大廠艾司摩爾（ASML）、東京威力科創（TEL）等因台灣半導體業垂直分工完整，紛來台設據點，以服務台積電、日月光投控（3711）等大客戶，有感於設備工程師為了服務客戶，常到處奔波，吃飯不定時，各設備廠體貼員工的腸胃，紛自聘廚師專門料理員工午餐，餐餐熱食且豐富有變化，免費供應給員工，讓員工既省時又便利，且均衡營養，也有助公司降低員工流動率。

台灣老牌設備廠漢民科技最早就以員工餐廳聞名業界，早餐為外購，公司斥資食材並自聘廚師烹飪員工午餐，天天變化菜色，員工免費吃到飽；艾司摩爾併購漢民轉投資的漢微科（3658）之後，在台灣的新竹、台南與林口廠，也複製漢民的模式，提供員工免費的餐食，且員工餐廳的菜色豐富多變，逢節慶更是訂購飯店外燴美食讓員工飽餐一頓，享受過節氣氛。

中華電信員工優惠 999方案不須繳資費

電信公司員工對電信資費是最敏感，據了解，大多數的中華電信員工選用的行動電話月租費是999元，最主要就是中華電信員工享有月租費半價後，再優惠500元的福利，若以999元的月租費計算，在半價後再優惠500元，就不須繳交資費。除月租費外，中華電信員工在電信業務相關服務方面，還有市內電話月租費及每月通話費、MOD平台費、行動電話通話費、加值服務等多種優惠。

此外員工福利除多項優於《勞基法》的病假、生理假、事假全薪，以及更長的特休天數等休假制度，還有育兒、子女教育、結婚、生育補助等家庭支持措施，以及員工持股信託、員工進修補助、休閒體育設施等。

