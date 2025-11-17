〈財經週報-留才利器〉各行各業頻喊缺工 最長得花3個月找人

在職員工年齡持續增加，新進員工比例長期偏低，再過幾年，企業搶人與搶才的競爭將會更加激烈。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

各行各業頻喊缺工，不僅3K行業、營造業、公共工程、農林牧養殖等已開放引進移工的產業，還希望引進更多移工，服務業也頻喊「招不到人」要求開放，究竟國內勞動市場有多缺人？勞動部今年首度進行「職位空缺概況調查」，分別針對「工業」、「服務業」調查職缺數、職缺率，以及企業為了補足這些職缺所花費的招募時間，結果顯示超過5成的工業及服務業全時職缺、近5成最長得花3個月找人。

勞動部官員指出，今年接手調查的「職位空缺」，是各事業單位開出的｢職缺」，在求職市場透過各種管道，向國人招募徵才的數量，這與一般產業說的「缺工」概念不同。

根據調查，至今年6月底，全國職缺數26.7萬個，與上期（今年3月底）相較減少8,700個，工業中以「製造業」職缺數8萬6,970個、營建業1萬7,598個較多；服務業中以「批發零售業」4萬6,496個、「住宿餐飲業」2萬5,344個、「醫療保健及社會工作服務業」職缺1萬7643個，是職缺數量較多的行業。

住宿餐飲業人來了也做不久

若分析「職缺率」，即職缺數佔該行業受僱員工人數的比例，服務業中的｢住宿餐飲業」（4.4％）、工業中的「用水供應及污染整治業」（4.5％）、「電力及燃氣供應業」（4.0％）是前3高行業。進一步與「進入率」、「退出率」交叉分析，可以發現，住宿餐飲業「進入率（4.74％）」、「退出率（4.24％）」雙高，與支援服務業同為進入率、退出率「雙高」行業，顯示「不是沒人想做」，但人來了也「做不久」。

對比各職類職缺招募時開出的「最低僱用月薪」，可以發現為什麼有些工作總是在「缺人」。今年6月底工業及服務業全時職缺最低僱用月薪平均為4.1萬元，其中以醫療保健及社會工作服務業4.9萬元較高，專業科學及技術服務業、出版影音及資通訊業、運輸及倉儲業、金融及保險業均為4.4萬元次之，製造業也達4萬元。而住宿餐飲業（3.6萬）、支援服務業（3.4萬）、藝術娛樂休閒服務業（3.3萬）均未達4萬元最低薪。

薪水太低 總是招不到人

官員分析，職缺對外招募時間的長短，與工作內容、薪資福利、招募制度、技術層次、職涯發展等條件均有關聯，但長期觀察勞動市場動態的全產總常務理事王祥兆直言，許多工作總是找不到人，根源就是「薪水太低」，他舉例，許多製造業工作因需輪班、工作單調，總是不到工人而必須用移工，但同樣要輪班、單調的科技業封裝廠，就沒有缺工的問題，關鍵在封裝廠薪水高，有些雇主就是不願意每個月多給勞工幾千元、提高勞工福利；此外，年輕人不願被固定工作「綁死」，喜歡輕鬆、彈性的工作，若須技術、花時間培養經驗的工作又低薪，當然找不到人。

