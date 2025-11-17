〈財經週報-留才利器〉AI重塑勞動力市場 企業人才多角化發展

善用AI取代重複性高例行性作業，可緩解企業在少子化下的缺工窘境。（資料照）

記者廖家寧、方韋傑／專題報導

談及AI如何牽動企業對長期人才競爭力的建立，中央大學經濟系教授吳大任受訪指出，對企業經營而言，長期競爭力的提升大致上就是降低生產成本，或是以同樣成本製造出更高品質的產品，善用AI工具可取代重複性高的例行性作業，節省下大量的人力成本，同時緩解企業在少子化下的缺工窘境，也就更有能量投入創新研發工作。

AI改寫勞動力市場 引發失業危機

吳大任續指，AI的廣泛應用一方面輔助企業提升經營效率，另一方面也重塑了勞動力市場的樣態，當企業減少聘雇人力，不少人就面臨失業衝擊。以美國程式設計業為例，企業透過AI編寫程式，大幅節省聘雇資淺工程師的成本，數年前軟體工程學系學生還很容易一畢業後就找到工作，但現在則不然。但也不否認AI仍有取代不了的部分，例如高級餐飲仍需要侍者提供高品質的服務體驗，或是媒體業具人本價值思維的獨立觀點也難以被AI所取代。

在科技與AI全面改寫產業節奏的年代，企業對「人才」的定義也正在被重新雕塑。不是再把人才視為填補職位的資源，而是視為能與技術並肩、推動轉型的長期戰力。從鴻海、廣達、緯創的架構看得最清楚：AI不是替代人的力量，而是重新定義什麼樣的人能在未來留下深刻印記。

鴻海把人才 視為共同成長夥伴

鴻海（2317）的觀點像是打造一座「長期能量場」，把人才視為共同成長的多元夥伴。企業轉型無法仰賴自動化設備，而是需要能被訓練、願意承擔、並與企業文化同步成長的人才。集團強調「保障、訓練、文化」三位一體，讓員工不是被動支撐企業的齒輪，而是成為運轉核心的關鍵動能。

緯創（3231）定義更像跨國企業戰略版的人才公式，不只重視技術能力，更需要把知識即時更新，把文化變成行動語言，把轉換工作場景視為家常便飯。緯創的全球儲備人才計畫、跨國外派、語言訓練與文化課程，正是塑造這種可在各市場自由運作的新型人才。

廣達（2382）則更聚焦「可塑性、跨域力與AI素養」。企業不期待員工一開始就無所不能，而是期待他能「快速變成需要的樣子」。把人才的未來潛能視為比現在的技能更重要的資產。能跨域、能整合、能與AI協作，是企業判斷長期競爭力的核心基準。

