〈財經週報-時事求是〉搶人與搶才的現實

就業人口先「老年化」，再「稀缺化」的趨勢已經形成。少子化及退休的自主延後，使得職場上的平均年齡走高，不少傳產企業已發生斷層現象；在職員工年齡持續增加，新進員工比例長期偏低，使得技術、企業文化的傳承困難。再過幾年，企業搶人與搶才的競爭將會更加激烈。

人口的老化與少子化逐步改變勞動市場的供需結構，愈低年齡層就業人數的高峰期，愈早到達，而且沒有再走回頭路。雖然2024年的平均總就業人數接近1,160萬人，創下史上新高；然而，根據勞動部統計，20至24歲就業人數的高峰期已出現在1980年代末至1990年之間，當時約有1百萬人就業中，2025年9月減至不到63萬人；而25至29歲就業人數的高峰約在2007年前後，曾超過150萬人，如今僅約126萬人。

隨著年齡層的提高，就業人數的最高峰一直延後。30至34歲在2013年左右有最高就業人數，甚至超過165萬人，可是2025年9月下降至138萬人；35至39歲在2019年有最多就業人口，達168萬餘人，40至44歲的就業人口在2023年為最高，也超過168萬人，其後均幾乎逐年下降。

相對於較低年齡層，45歲以上的年齡層就業人數，則正逐年、甚至逐月提高中，占總就業人數的比例，已從2004年的30.9%，提高至2025年9月的45.1%。45至49歲平均就業人數在2025年9月有162萬餘人，仍是較高齡就業主力，但從過去的統計可以預測，高峰期大概只維持3至5年，隨著時間流逝，將開始減少。

平均就業年齡的老化一直在發生，但就業人數仍緩慢走高；若不考慮科技進步、經濟環境或社會結構等因素，單從人數看，勞動市場的供給並未明顯下降，勞動力的補充還在增加。目前只見就業者年齡的變化，不少服務業增雇銀髮族因應，可是真正嚴酷的人力缺乏期，將逐漸迫近，若無外來新增人力，缺工與缺人才同樣難解。

自動化及AI的應用，可望提升生產或服務效率，可能降低部分人力需求，但依賴面對面服務的產業，不管從技術或心理層面看，都很難只依賴精進的設施或是機器人。企業一向有搶人或人才的競爭，只是於今看起來，將會因人口數量的限制與社會、科技的進步而更加的複雜化。

當工作不只是為了溫飽，有限的薪資差異可能無法改變尋找幸福的初心。隨著總人口的減少及國際競爭更激烈，公司找對人與員工找對公司的需求同樣重要；只有雙方互相滿意，才能達成經濟績效與員工幸福的雙贏。

