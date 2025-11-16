LINE Pay電支來了》電支恐斷奶 一卡通拚留住700萬用戶

分家倒數，一卡通積極拓展「iPASS MONEY APP 」支付場域，日前宣布55688台灣大車隊已可使用。（一卡通提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕Line Pay與一卡通將在今年底正式分家，明年起通訊軟體LINE的錢包中，就看不到「iPASS MONEY」選項，一卡通提供的各項生活繳費，都得轉移至一卡通全新「iPASS MONEY APP」才能運作；然而一卡通七〇〇萬電支用戶，目前僅有二六〇萬下載，讓不少股東頗有微詞，擔心明年拆夥後，目前每月約四十億元的代收付金額恐也被帶走。

Line Pay與一卡通二〇一八年起聯手提供服務，一卡通依附在LINE生態圈，讓用戶無痛使用生活繳費、儲值、提領、好友轉帳與付款，也共享Line Pay遍布全台、高達六十三萬的支付據點。但自二〇二六年一月一日起，一卡通的電支服務須轉移至「iPASS MONEY APP」執行，支付據點也將與Line Pay切割，一卡通的所有電支業務都得「斷奶靠自己」。

最直接的衝擊，就是目前在LINE與好友聊天時，就可進行的「手機轉帳」，明年得轉至「iPASS MONEY APP」執行，且與對方首次轉帳時，必須先向好友「發送邀請」，待對方接受，且也下載「iPASS MONEY APP」，才可接受款項。

另Line Pay、一卡通和店家簽訂的｢三方合約｣，在Line Pay成立電支子公司後，必須進行換約。電支業者觀察，屬於強勢品牌的Line Pay，原本拓展通路的態度就較一卡通積極，也導致一卡通在與店家換約受阻，因為多數店家已選擇動作更快的Line Pay，認為一卡通的換約「沒必要」；好險有財金公司推動TWQR，讓「iPASS MONEY APP」用戶明年起不至於支付通路銳減。

力拓生活繳費服務

嘉縣、屏東、金門是獨家收費

但也有股東認為無需太過悲觀，因一卡通積極拓展「一卡通iPASS MONEY生活繳費」，目前繳費項目多達八千多項，包括移工匯兌、醫指付、長照費用、社區管理費及全台停車費，甚至是嘉義縣、屏東、金門的「獨家收費」，預期明年一月將出現龐大的App下載潮。

