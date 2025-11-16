1300萬戶大搬家！LINE Pay電支展開內測 轉帳先行

全台用戶數逾1300萬的LINE Pay，今年7月中取得電子支付門票，將展開台灣支付市場最大搬家潮。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕全台用戶數逾一三〇〇萬的LINE Pay，今年七月中取得電子支付門票，展開台灣支付市場史上最大搬家潮。據透露，LINE Pay正進行電支「內部測試」，財金公司「跨行轉帳金融機構代號」十三日起正式加入「連加支付」；雖然LINE Pay預告，未來用戶註冊電支會員後即可無縫使用各項電支功能，還可「一鍵移轉」綁定信用卡，但業界質疑，當短時內湧入數十萬用戶，如何維持系統穩定，將是LINE Pay電支封王的第一道挑戰。

跨行轉帳機構代號「連加支付」上線

據了解，LINE Pay與財金公司間的對接測試工作早已完成，因目前業務僅限「跨行轉帳」，必須透過財金公司跨行系統的服務，都已完成對接並通過測試，可以順利進行。對此，LINE Pay回應本報記者詢問證實，「目前正進行內部試營運」。

金融業者觀察，LINE Pay電支業務其實已可上線推出，但先採取內部試營運，在於LINE Pay的第三方支付業務用戶數超過一三〇〇萬戶，一年七、八千億元的交易量，任何一筆交易的穩定性都會被放大檢視，且主管機關從經濟部移轉到高度監理的金管會，壓力應該不小。

業界預期，二〇一五年上線的LINE Pay，初期用戶數可慢慢地從零增加到一〇〇萬，再逐步成長到目前的規模，但未來電支業務推出後，現有的一三〇〇萬用戶恐怕不會「慢慢申請」。

對於LINE Pay搶進電支市場，同業只能積極備戰。LINE Pay董事會甫通過今年第三季財報，營收、毛利雙創歷史新高，前三季累計營收五十七億元、年增二十五．七％，已超越去年全年營收九成；第三季受匯率波動影響減緩，稅後淨利一．八億元、季增逾一．一億元，累計前三季稅後淨利四．一一億元，每股盈餘六．〇六元。

隨著進入年底聚餐消費旺季、跨境業務持續推進，LINE Pay預期，整體交易量有望持續穩健成長，帶動營運表現。

