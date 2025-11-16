批中國導演經濟驚悚片 荷蘭經長︰若重來照樣接管安世半導體

荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）強調接管安世半導體，是維護歐洲經濟安全、對抗中國經濟滲透的必要行動。（法新社）

〔記者高嘉和／綜合報導〕針對先前接管中資收購的安世半導體（Nexperia）荷蘭總公司引發的風暴，荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）近期接受英國《衛報》專訪時，堅持此舉是維護歐洲經濟安全、對抗中國經濟滲透的必要行動，若重來一次、還是會做出同樣選擇；他形容這場歐盟與中國之間圍繞晶片供應的僵局，「有如一部經濟驚悚片」。

9月遭檢舉擬裁員、轉移產線至中

卡雷曼斯透露，荷蘭政府自二〇二三年起就持續與聞泰科技創辦人兼安世首席執行官張學政展開對話，試圖確保安世的獨立性；但今年九月，有人來到他的辦公室「爆料」，揭露張學政正在計畫解僱位於歐洲的員工，並意圖將生產線、關鍵知識產權從德國漢堡遷往中國；「我們有確鑿證據，證明這次搬遷確實正在進行」。

示警歐洲「對中過度依賴」風險

他警告，若真讓聞泰科技將安世的晶圓生產線轉移至中國，歐洲與中國之間的「相互依存」關係將會轉變為「完全依賴」，這對歐洲的經濟安全來說是極其危險。

荷蘭政府以「歐洲經濟安全」面臨風險為由，九月底接管安世，緊隨美國宣布對被制裁實體清單下的企業實施「五十％穿透性規則」。卡雷曼斯重申，荷蘭的決定與美國的進口管制行動並無關聯，政府絕對沒有受到美國任何推動或施壓。他希望安世事件能敲響警鐘，讓世界各國領導人意識到對中國的依賴所帶來的風險。

