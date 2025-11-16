瑞士關稅降至15％ 金條外交大功臣

華爾街日報披露，一群瑞士億萬富豪赴白宮拜會美國總統川普後，美瑞關稅協議就在14日宣布達陣，，瑞士出口美國產品關稅將從39％大幅降至15％。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國與瑞士政府十四日宣布達成貿易協議，瑞士出口美國產品關稅將從三十九％大幅降至十五％。華爾街日報披露，事實上，直至一週多前，雙方談判仍陷入僵局，而在一群瑞士億萬富豪赴白宮拜會美國總統川普後，一切峰迴路轉。

瑞士6企業巨頭赴白宮遊說

報導說，這批對川普發動魅力攻勢的億萬富豪堪稱瑞士的祕密武器。包括奢侈品巨擘歷峰集團（Richemont）董事長魯伯特、勞力士老闆杜福爾等六位企業巨頭本月四日拜會川普。知情者透露，他們承諾投資美國，以降低瑞士對美貿易失衡，同時致贈川普一個刻字的金條與一座勞力士桌鐘。

請繼續往下閱讀...

勞力士桌鐘＋金條當伴手禮

該會談非常成功，會後川普立即下令美國政府重啟與瑞士政府的談判。約一週後，美國貿易代表葛里爾宣布，與瑞士達成十五％關稅協議，該稅率與日本、歐盟相同。

報導指出，協議的達成有賴瑞士為川普量身打造、政府與企業雙管齊下的努力，數月以來，瑞士官員多次飛往華府交涉，而企業巨頭同步展開密集遊說，包括勞力士老闆杜福爾在美國網球公開賽男子決賽期間，在公司的貴賓包廂接待川普。

白宮表示，二〇二八年底前，瑞士將對美國直接投資二〇〇〇億美元，其中明年至少投資六七〇億美元。瑞士的製造業，包括製藥、黃金冶煉以及鐵路設備的生產等將布局美國。兩國也將降低工業與農業產品關稅，包括堅果、魚類與海鮮產品，同時雙方不課徵數位稅。

此前，在八月一日瑞士國慶日前一天，瑞士總統凱勒︱蘇特在與美國總統川普熱線通話之際，反駁其對瑞士三八〇億美元逆差的不滿，翌日，川普隨即宣布對瑞士課徵三十九％對等關稅，該稅率為已開發國家中最高的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法