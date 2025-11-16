通膨惹民怨 川普豁免逾200項食品關稅

美國總統川普（中）十四日簽署行政命令，宣布降低咖啡、牛肉、香蕉等兩百多種食品的進口關稅。（路透）

降低主要進口食品咖啡、牛肉、香蕉等關稅 緩解物價壓力

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國消費者對日益升高的民生成本愈發不滿之際，美國總統川普十四日簽署行政命令，宣布降低咖啡、牛肉、香蕉等兩百多種食品的進口關稅，當中許多價格一年來已上漲兩位數。

部分進口食品價格年漲兩位數

路透報導，川普此舉顯示他立場的大翻轉。他原本一直堅稱全面課徵關稅不會助長通膨，十四日他被問及此措施時坦承，關稅或許在一些狀況下將推升物價，不過他仍強調，整體而言，美國「幾乎沒有通膨」。

請繼續往下閱讀...

川普政府十三日與阿根廷、厄瓜多、瓜地馬拉及薩爾瓦多達成貿易協議架構，來自這些國家的一些食品將享有關稅豁免，川普十四日的行政命令使範圍擴大至所有進口國家的相關產品。

美國外貿委員會主席科爾文表示，「此舉當然是正確方向，但重要的是要知道，美國勞工家庭與企業感受到的關稅之痛不僅是咖啡與香蕉價格」。

民主黨眾議員：川普終於承認關稅推升物價

美國眾議院歲計委員會民主黨籍主席主席尼爾說，川普政府「正在撲滅他們自己放的火，並宣稱取得進展；政府終於公開承認我們一開始就知道的事：川普的貿易戰正推升人民的生活成本。自從實施這些關稅，通膨節節上漲，而製造業卻逐月萎縮」。

聯準會12月降息預期下滑

聯準會一些決策官員對於抑制通膨的進展恐已放緩或停滯，一再提出警告，為十二月再度降息投下陰影。彭博報導，包括堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德、波士頓聯邦儲備銀行總裁科林斯等人，已表明在十二月九日至十日的政策會議上不會支持降息。

科林斯說，十月降息，以支持就業是「審慎之舉」，然而對經濟活動再度提供額外的貨幣支持，可能使通膨回歸二％目標的速度放緩、甚至停滯。

施密德也說，「進一步降息無助於弭平勞動市場的任何裂痕，因為這些可能源於技術移民政策的結構性轉變，然而隨著我們對二％目標的承諾日益受到質疑，降息可能對通膨產生更長久影響」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法