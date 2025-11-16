油電雙女「聲」 站上火線

台電發言人黃美蓮。（台電提供）

〔記者林菁樺／專題報導〕台電在十一月迎來新任發言人黃美蓮，是台電第二位女性專總兼發言人，她從深耕業務服務系統做起，如今站上得面對民意代表監督砲火的最前線；台灣中油發言人林珂如已接任近二年，當時已在嘉義「南漂」近七年，遇到前發言人屆齡退休，一週前才被告知接下發言人任務，二年來的磨練，她說更懂得用正面角度看世界。

中油發言人林珂如。（中油提供）

台電黃美蓮 業務服務做起

黃美蓮自台北大學企業管理學系碩士畢業後，曾短暫待過外商公司，當年同學「揪團」一起考台電，而她一進台電就是直接在超關鍵單位「業務處費率組」，且一待就超過十年，有了機會輪調，到南投與北市北西區處服務。

請繼續往下閱讀...

台電近年來面對電價調整、能源轉型等各種議題挑戰，發言人是輿論焦點的火線。上任未滿一個月的黃美蓮透露心境與工作節奏還在調適中，但既然承擔就盡力，而她過去多專注在配售電系統業務，接下發言人工作後，挑戰是面相變廣，要更掌握公司各系統龐大業務，盼能傳達精準、簡短、易懂的訊息給外界。

有趣的是，她與台電副總吳進忠為夫妻，兩人同為台電發言人出身，一家出現「雙聲帶」。她透露，兩人在學生時期就認識，是校園情侶，吳進忠因領取台電獎學金在畢業後加入，她以考試進入，兩人僅相差半年、堪稱同期。

中油林珂如 精準說明業務

出生於高雄、自小於台南求學的林珂如，就讀台南女中、東吳大學。大學畢業後結婚，與先生兩人遠赴美國攻讀碩士。回台後，林珂如獲外商公司錄取，但她最終仍選擇中油，背後的關鍵其實是兒子。她笑說，小孩在美國身體都沒問題，但一回台灣就過敏不適，為能較準時上下班照顧孩子而鎖定國營事業，當時她同時鎖定中油與台電，中油告訴她，年底有碩、博士招考，最終她順利錄取並於一九九二年加入中油。

她說，發言人最重要的職責是「精準說明業務」，在面對負面報導時，如何即時傳遞正確訊息是關鍵，她也以行銷角度看待媒體：「把媒體當成客戶，主動提供資訊，才能建立良好互信。」她強調，無論在何職位，都要保持團隊合作的精神。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法