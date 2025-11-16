瞄準地熱 鋼鐵業另闢藍海

新光鋼配合電子業擴廠、政府基礎建設訂單外，也積極布局再生能源。圖為新光鋼董事長粟明德（中）、世紀鋼董事長賴文祥（左2）、新光鋼副總粟有容（右1）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼鐵市場遭到美國關稅、中國產能過剩等因素打壓，已淪為傳統「慘」業，但國內仍有鋼鐵業者穩定獲利。台灣重要的鋼鐵通路—剪裁大廠新光鋼，配合電子業擴廠、政府基礎建設訂單外，也積極布局再生能源，在漁電共生、離岸風電之外，新光鋼看好地熱、小水力發電市場，認為鋼鐵業在相關材料上具切入契機。

新光鋼 看好地熱、小水力發電

新光鋼在鋼市一片寒冬中，今年營收可望再創新高。新光鋼董事長粟明德提到，明年即將通車的淡江大橋，採用新光鋼向中鋼採購的鋼材建造，而孫公司新樺主要生產水道用鋼管，參與不少政府前瞻計畫如「珍珠串計畫」等，近年營運相對同業穩健。

作為國內早期投入綠能的鋼鐵業者之一，新光鋼與世紀鋼合作離岸風電，也在嘉義義竹案場開發二五〇公頃、超過二〇〇ＭＷ的漁電共生，觸角還要延伸到屏東，綠電透過CPPA契約轉供給國內業者。

先前離岸風電受國產化影響進度延宕，但新光鋼認為，AI用電需求帶動下，風電開發將會加速，但政府也不想過於集中風電、光電，研究地熱、小水力發電市場也是切入點，以鋼管與高規格材料為主。

新光鋼指出，地熱發電需高溫耐蝕、焊接密度要求更高，進入門檻不低，凸顯材料技術的重要性。

中鋼中鴻 力推精緻鋼品

不只新光鋼看到地熱材料商機，中鋼力推精緻鋼品部分，配合五年後要達二〇〇ＭＷ地熱發電目標，中鋼旗下中鴻也開發地熱能源領域，供應複合鋼管材料，並申請專利。中鴻生產的碳鋼鋼管、API鋼管也廣泛應用於水電、油氣等管線，受惠於美國擴大油氣採購，API鋼管主要出口北美，需求穩定。

