10月工業、零售、投資全冷 中國經濟短期內翻轉無望

中國經濟活動降溫程度超過預期，官方數據顯示，十月工業增加值、零售銷售與今年前十月固定資產投資皆創逾一年來最低增速，房價也全面續跌。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國經濟活動降溫程度超過預期，官方數據顯示，十月工業增加值、零售銷售與今年前十月固定資產投資皆創逾一年來最低增速，房價也全面續跌。路透報導，中國經濟短期內翻轉無望，決策者將面臨巨大壓力。

中國國家統計局昨公布，十月規模以上工業增加值年增四．九％，較九月的年增六．五％急遽下滑，並低於路透預期的五．五％，創二〇二四年八月以來最低值；衡量消費情況的零售銷售僅年增二．九％，從九月的年增三％持續降溫，也創去年八月以來最低增速。

十月中國七十座主要城市的房價跌勢加劇，新屋價格月減〇．四五％，創一年來最大跌幅；中古屋價格月減〇．六六％，創十三個月以來最快跌速，中國的房地產業依然低迷。

投資萎縮恐進一步拖累經濟。數據顯示，今年前十月固定資產投資年減一．七％，較前九月的年減〇．五％，跌幅顯著擴大。

匯豐銀：明年出口看壞

匯豐銀行首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）說，中國的經濟正面臨各方面壓力，即使目前美國進口關稅低於先前水準，但中國近幾季度支撐經濟的強勁出口，明年將難以持續，這意謂內需將填補缺口，但如果沒有進一步的重大刺激，近期投資與消費的放緩根本難以逆轉。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋琳表示，今年下半年消費動能流失，為支撐明年消費，北京可能必須推出新的政策方向，否則外銷、內需與投資都冷，將看不到經濟回暖可能。

