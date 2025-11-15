央行與美財政部聯合聲明：美財政部從未要求新台幣升值

央行與美國財政部昨同步發布聯合聲明，雙方就匯率議題達成二項共識，強調美國財政部從未要求新台幣升值。（中央社資料照）

〔記者陳梅英、鍾麗華／台北報導〕中央銀行與美國財政部於台北時間十四日晚間八時三十分同步發布聯合聲明，雙方就匯率議題達成二項共識，此外，央行將自今年十二月起，有關央行干預匯市金額等資料發布，由每半年改為每季一次。央行強調，此次聲明與台美對等關稅談判無涉，且雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值。

央行干預匯市金額 改每季發布

央行指出，長期以來，在美國財政部公布半年度匯率報告前，央行與該部會舉行一至二次例行性會議，並就總體經濟及匯率政策等議題交換意見；此次台美聯合聲明內容，是由央行與美國財政部單獨進行多次磋商，並達成共識。

聯合聲明內容主要是延續央行與美國財政部雙方長期溝通之原則，包括不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢；干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。這些原則與央行現行匯率政策之實務操作一致。

李淳：台灣模式與日韓不同 我方可決定投資項目

對於台美關稅談判，前駐歐盟代表李淳昨受訪時也表示，台美談判的「台灣模式」有最難複製秘方，台灣赴美國投資，是替美國加分而非與其競爭；台灣最強的就是電子與半導體，其生態系相當複雜，「我們會自己決定要投資什麼，美國根本沒有辦法替台灣決定」。

李淳解釋，日、韓對美國出口主要是汽車，日韓的汽車與美國是競爭關係，這也是為什麼美國要日、韓投資會有指定項目，不是日韓自己決定要投資什麼項目，而是還有個共同委員會，美國提出投資清單。

他強調，「台灣模式」投資既符合台灣利益、也符合美國利益，這些根本原因就可說明日韓模式與台灣模式不一樣。

