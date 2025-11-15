焦點評論》不甩神山沒電 藍白算計綠電

藍白修惡光電三法，未經充分討論，急推地質敏感區等特定區位「禁建光電」，根本就是不甩半導體等科技產業有沒有足夠的綠電可用。（路透檔案照）

記者林菁樺／特稿

台灣力拚能源轉型，但光電政策近期卻成為朝野攻防的新戰場。藍白兩黨接連提出相關環評修法，昨更在人數優勢下，強行通過光電加嚴的「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」三修正案，未經充分討論，急推地質敏感區等特定區位「禁建光電」，根本就是不甩半導體等科技產業有沒有足夠的綠電可用。

此次修法一口氣規範國家級風景特定區、地質敏感區等特定區域未經環評通過，不得設置地面型太陽光電系統；過去山坡地設光電不是沒在管，累計已逾二萬瓩、面積逾十五公頃應辦環評，但新版一口氣把門檻翻倍，山坡地與水面型光電只要設置面積達五公頃、逾一萬瓩都要環評，且因累積四萬瓩以上、面積四十公頃與國公有土地等均納入，無疑是扼殺整個地面型光電開發。

產業界直言，綠能不該成為少數政治人物的工具，更不能被當作選舉話術消費；環團表態支持光電應受環評，但目前草案「不夠細緻」，此次修法朝野沒共識，內容更欠缺完整討論，讓過去常站在對立面的產業與環團，罕見地站在同一反對陣營。

去年台灣總發電量二八九一億度，綠能最大來源即為光電，提供超過一百億度，台灣光電進度已年年落後，但仍是撐起半導體、電子業綠電需求的關鍵支柱；在野黨先炒熱謠言、後修法處處政治算計，只會讓環境部收件塞爆，經濟部綠能卡死，上下游供應鏈全被拖累，衝擊不只經濟，還可能危及國家能源安全。

能源轉型近年已成政治攻防焦點，頻遭假訊息淹沒，先前烏山頭太陽能板被造謠「用藥水清洗」影片瘋傳，官方多次澄清仍難止謠，科學、數據擺一邊，台灣綠能恐怕只剩一條死路。

