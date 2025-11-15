藍白修惡光電三法》環團：光電發展停滯 不利能源轉型

藍白修惡光電三法，六大環團昨共同發出緊急聲明稿，最新修法版本恐造成光電發展全面停滯，反而不利於能源轉型與淨零排放目標。（資料照，台電提供）

〔記者黃宜靜／台北報導〕六大環團昨共同發出緊急聲明稿，表示光電環評能部分解決環境及社會問題，值得肯定，但目前修法的版本，恐造成光電發展全面停滯，反而不利於能源轉型與淨零排放目標。

扼殺農漁村追求轉型機會

聲明指出，當目睹部分農漁民遭大型光電資本擠壓，亟欲為弱勢維護權益的同時，也須留意另一群農漁民或居民正主動擁抱光電，期待用新科技、綠能及資金強化農業韌性；且易成孤島的脆弱地區，也須透過微電網、家戶型光儲系統，提高災害應變能力，如部分漁民安裝光電儲能，安然度過丹娜絲風災停電、免於漁損，廣泛引起漁民關切能源自主。

聲明建議，地質敏感區、國家風景區、國家公園涵蓋的地理範圍過大，土地特性和利用型態多元複雜，不宜全面禁建；另應視光電案場規模與性質，區隔大規模商業光電案場、小規模自發自用，而大規模商業案場的環評，日本環評法以四十公頃為門檻，考量台灣地狹人稠，建議以二十到三十公頃為門檻。

且增列二公頃為門檻，即二公頃以上始須環評，因小規模自發自用為主的光電案場對於環境侵擾較低，且亦可避免對於公民社區或專業農漁民自主發電造成不必要的負擔。

六大環團包括台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、地球公民基金會。

