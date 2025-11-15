藍白修惡光電三法 卡死地面型光電開發

在民眾黨與國民黨聯手下，立法院會昨天三讀通過光電三法修正案，民進黨團舉牌反對。（記者塗建榮攝）

環評法修法三讀增光電條款 特定區位案場開發前應環評

〔記者劉宛琳、林菁樺／台北報導〕在民眾黨與國民黨聯手下，立法院會昨天三讀通過「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」修正案（光電三法），增列設置太陽光電系統實施環評之規定，未來國家級風景特定區、地質敏感區等，不得設置地面型或水面型光電板；雖然經環評通過或設置面積一公頃以下的不在此限，且並不含屋頂型、設置面積一百平方公尺以下之自用光電板，但光電業形容，相關法律修惡後，等同卡死未來地面型光電開發。

不含屋頂型、100平方公尺以下自用光電板

「環境影響評估法」三讀通過條文增列「設置太陽光電系統實施環評之規定」，包含位於國家風景區、地質敏感區、野生動物保護區、重要濕地、沿海地區公告之自然保護區、特定農業區之農業用地、政府核定補助或獎勵實施造林之土地；屬國有、公有、國（公）營事業土地。

另，包括山坡地設置或累積設置裝置容量一萬瓩以上或面積五公頃以上；設置水面型太陽光電系統且設置或累積設置裝置容量一萬瓩以上或面積五公頃以上；設置或累積設置裝置容量四萬瓩以上或面積四十公頃以上。

國家級風景特定區、地質敏感區 不得設置

「發展觀光條例」三讀條文明定，國家級風景特定區不得設置地面型或水面型太陽光電發電系統；「地質法」三讀條文則明定，經劃定之地質遺跡地質敏感區、山崩與地滑地質敏感區，不得設置地面型或水面型太陽光電系統。

環境部在昨天朝野協商時表示，環評認定標準從民國八十四年開始兩年修一次，迄今已修了十六次了，過去在標準裡面寫明的東西，現在把它提到母法的法規範圍，「失去了它的彈性」，將來要修法就要回到立院去處理。

