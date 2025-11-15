普發1萬ATM領現 17日開跑

普發1萬「ATM領現」， 下週一起開放領取。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕普發一萬「ATM領現」下週一（十七日）開放，共十六家金融機構（含郵局）、二．八萬台ATM可領取，民眾可持國內任一金融機構提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的ATM操作，即可領取一萬元，期限至明年四月三十日止。

金管會主秘林志吉指出，十六家金融機構包括：台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、國泰世華、台新銀、中信銀、玉山銀、元大銀、永豐銀、北富銀及中華郵政，提供領現ATM共二萬八〇三六台，覆蓋率逾八成，較上次普發現金多一家銀行、一三四八台ATM。

財政部次長阮清華說明，ATM領現方式簡便，民眾準備提款卡、身分證或居留證號及健保卡號，依ATM畫面指示輸入資料即可；若為未滿十三歲孩童代領，請代領人持自身提款卡至ATM操作，輸入代領人身分證號及孩童健保卡號即可。ATM領現免手續費、可跨行領取，若遇ATM暫停服務或未吐鈔，可撥打ATM旁客服電話或銀行二十四小時客服專線。

