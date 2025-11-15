飆股幕後》記憶體漲價 Q4更好 創見9月以來漲1倍

創見董事長束崇萬。（資料照，記者洪友芳攝）

記者洪友芳／特稿

老牌記憶體模組廠創見（2451）受惠記憶體缺貨漲價，第三季獲利繳出佳績，營運後市也看好，吸引外資加碼搶進，帶動股價自本月7日至13日連續5個交易日漲停，創216元新天價，累計波段漲幅近7成。不過，昨股價漲多回檔，加上被列入處置股票，盤中一度重挫跌停至194.5元，最後收196元，大跌20元，但9月以來股價漲幅仍近1倍之多。

國際記憶體大廠紛將產能移往生產高獲利的AI相關記憶體，並且緊縮供給，陸續採取暫停報價策略，帶動DRAM、NAND Flash（嵌入式儲存記憶體）市場全面缺貨，進而掀起漲價效應，創見指出，明顯缺貨的NAND Flash11月合約價就大漲5成。

DRAM產品約占創見2成營收比重、NAND Flash約占6成，主要供應商是三星、Sandisk，為了穩定供應工控領域的客戶，創見維持約3個月庫存量，存貨金額約40億元，屬健康水位。預期第四季營運會更好，AI投資若持續熱絡，記憶體明年仍會續缺貨漲價。

創見第三季營收達41.09億元，季增27.2%、年增63.2%；毛利率45.21%，稅後淨利15.11億元，季增259%、年增334%，每股稅後盈餘3.52元。10月營收17.23億元，月增11.5%、年增119.6%，單月獲利6.47億元、年增244%，每股稅後盈餘1.51元。

外資11月以來大買創見，累計超過1萬張，短期股價漲勢高，昨起到27日被列為「關禁閉」處置股票，外資轉賣超332張、投信與自營商也續賣133張、251張，致使股價重挫，預期短期股價有震盪風險。

