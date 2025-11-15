飆股幕後》子公司吸睛 吸引外資 定穎週漲幅逾4成

定穎獲市場追捧，本週股價狂飆。（公司提供）

記者卓怡君／特稿

PCB廠定穎投控（3715）大舉跨入AI領域，子公司超穎電子上個月在中國A股掛牌，成為定穎投控的小金雞，藉掛牌募資進行擴張，全力卡位AI，超穎電子市值已逾新台幣1500億元，為定穎的4倍多，超穎電子最近董事會決議通過投資建設AI算力高階PCB擴產項目案及資本性支出案，預計投資金額分別約新台幣64.68億元及13.2億元，定穎「母以子貴」，轉投資超穎的想像題材大增，本週以來吸引外資、主力與投信大舉加碼，帶動股價狂飆，一度創130.5元歷史新天價，最大波段漲幅達40.3%。

定穎三大生產基地分別位於中國湖北黃石、江蘇昆山與泰國，過去定穎以汽車板為大宗，隨著AI潮流來襲，該公司積極拓展AI相關應用，目前產品主要應用在汽車電子、AI伺服器加速卡、儲存及消費性電子領域，而超穎轉投資的泰國廠，成為定穎未來推升營運的主要動能，今年已開始進入量產，產能利用率逐步提升，隨著泰國廠虧損收歛，該公司預估，就目前接單情況來看，泰國廠明年AI與網通產品出貨可逐季上揚，有助未來獲利表現。

定穎今年前三季獲利較去年衰退，累積前三季稅後淨利6.66億元，年減24.37%，每股稅後盈餘2.4元，不過市場聚焦定穎明年成長性，因超穎有望在AI板爭取更多市占率，明年在高階產品比重放大下，獲利潛力受到市場期待。

本週定穎獲得外資與投信同步大買，外資大買3.72萬張、投信買超7243張，但短線因股價漲多容易回檔，建議投資人觀察內外資法人動向，定穎未來股價仍具表現空間。

