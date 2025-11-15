盤勢分析》外資大賣 短線拉回震盪

台股14日開低震盪，盤中挫520點後，摜破27400點整數關卡，終場收在27397.50點，下跌506.06點，跌幅1.81%，失守月線27865點。（中央社）

美國12月降息機率降低，加上AI泡沫疑慮持續，美股4大指數重挫，台股昨也開低震盪，跌破短期均線，終場下跌506.06點，以27397.5點作收，成交金額約6119億元，週線下跌253.91點，連2黑。

權值股昨表現不佳，台積電（2330）下跌30元，以1430元作收，鴻海（2317）、台達電（2308）跌幅則分別達4.37%、3.76%。股王信驊（5274）13日以6335元刷新台股歷任股王新天價後，昨日大跌5.84%、以5965元作收。不過資金轉進的紡織股、航運股則多有表現。三大法人昨同步賣超，外資大賣603.99億元、投信賣超46.02億元、自營商賣超188.39億元，合計賣超838.4億元。

群益期貨指出，外資台指期淨空單昨增加3081口，累積外資台指期淨空單逾3.45萬口，外資期現貨悲觀布局，技術面近期呈現電弱金強格局，預期台股續作壓縮震盪整理，但短線台股拉回，仍可以樂觀看待。

統一投顧董事長黎方國對後市也不悲觀，他說，股市昨重挫，主要是對美國12月是否降息產生疑慮，但美國政府結束關門，預期在經濟相關數據公布後，也會支持降息，且輝達（NVIDIA）下週將公布財報，不排除會有樂觀數字，因此在此之前的空窗期，股價漲多下跌實屬合理，且傳統年底有集團、投信作帳行情，加上已有本土法人機構喊出2026年指數高點可挑戰3萬5千點，對後市相當樂觀。（記者王憶紅）

