再認離岸風電損失 森崴Q3大虧77億元

〔記者張慧雯／台北報導〕國內首家離岸風電統包公司富崴能源，因承攬台電離岸風電二期工程爆出近200億元爭議款，導致母公司森崴能源（6806）昨公告第三季帳面虧損77.36億元，連同上半年虧損，今年累計前三季虧損高達121.72億元、每股虧損達46.34元，也就是虧損逾4個股本，為此森崴能源總經理胡惠森與富崴能源總經理濮大威雙雙請辭，森崴總經理由董座郭台強暫代，富崴總經理則由胡惠森暫代。

胡惠森昨於記者會向股東鞠躬致歉，他表示，富崴能源代墊台電離岸風電二期工程款高達200億元，雙方已進入協商程序，雖然森崴今年虧損逾120億元，但淨值仍保有48.69億元，財務體質尚屬穩健，營運基礎堅實，也一定會維護股東最大權益。

胡惠森指出，根據顧問公司Rystad Energy分析報告，台灣離岸風電專案的建置成本在2020至2025年顯著增加20%至40%，富崴能源目前也提出工程預算追加，雙方正在審核協商中；他強調，富崴能源將分「調解」、「仲裁」、「訴訟」三階段進行，10月已開過一次調解會議，12月調解會議正等台電通知，目前希望先爭取「沒有爭議」的款項，若調解不成將採取仲裁手段，最後不排除訴訟程序，一定會爭取到底。

