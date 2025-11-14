日圓、韓元瀕破底 台幣創半年新低

日圓兌美元12日早盤一度貶破155關卡、創近九個月新低，13日早盤續回測該價位。（路透）

〔記者陳梅英／台北報導〕受到美國政府重啟在即影響，美元近日走勢偏強，加上日本新政府恐延後升息預期，日圓兌美元十二日早盤一度貶破一五五關卡、創近九個月新低，十三日早盤續回測該價位；韓元也逼近二〇〇九年金融危機以來低點。市場憂心亞幣競貶潮再起，新台幣兌美元匯率昨早盤一度貶破三十一．一元，午後隨美元回落、跌幅收斂，終場收三十一．〇八一元，貶值一．二分，續創半年新低。

根據央行統計，截至昨下午四點，美元指數下跌〇．一九％，韓元升值〇．一五％、人民幣升值〇．二九％、新加坡幣升值〇．二二％、日圓貶值〇．〇六％、新台幣貶值〇．〇四％，亞幣走勢分歧。

匯銀主管指出，日圓與韓元走弱除美元強勢外，亦受國內政治與經濟因素影響，亞幣競貶情況尚未發生，不過若日圓、韓元再度破底，確實也會影響到亞幣走勢。

市場認為，日本新首相高市早苗可能延後日本央行升息時程，因她主張維持低利率，並要求日銀總裁植田和男定期向政府報告，被視為「軟性干預」。分析師指出，市場仍預期日銀十二月升息，但越來越多人擔心將延至明年一月，投資人因此拋售日圓，加重貶勢。

韓元昨早盤最低觸一四七五．一，逼近前低一四八七．四五關鍵價；韓元近三十三個月累計貶約六％，主因外資撤出與海外投資增加，僅十一月外資即淨賣出五十二億美元的韓股。IMF預估南韓今年經濟成長率僅〇．九％，是亞洲主要經濟體最低的。

新台幣同樣承壓，匯銀主管分析，除台美關稅談判消息外，外資匯出與美元偏強也造成新台幣近日緩貶走勢，後續須觀察日韓央行是否進場干預。另，市場關注十二月聯準會是否續降息，以及美國政府重啟後經濟數據公布，可能成為評估資金流向的關鍵。

