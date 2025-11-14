AI獲利穩健 主計長：今年GDP估成長5.5％以上

行政院主計長陳淑姿表示，預估今年GDP趨近於6％。（記者方賓照攝）

全年上修 趨近於6％

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年GDP將再上修！行政院主計長陳淑姿昨表示，原本初估今年GDP（國內生產毛額）上修至五％，但因第三季GDP概估七．六四％，所以今年GDP將再調整，主計總處十一月底將更新預測，預估今年GDP成長五．五％以上、趨近於六％。

立法院財政委員會昨邀請財政部、主計總處等就「經濟成長讓全民共享」專題報告，立委關切今年GDP有無機會破六％？陳淑姿表示，主計總處八月預測今年GDP成長四．四五％，原本初估將上修至五％，但因第三季GDP概估七．六四％，較預測數大增四．七三個百分點，因此將調整預測值，預估今年GDP趨近於六％。

立委詢問，主計總處預估明年GDP成長二．八一％，傳產有沒有好轉可能？陳淑姿回應，傳產沒有全部衰退，只是成長得比AI產業慢，預估明年GDP成長二．八一％，是因今年基期墊高，所以明年相對較低，「不是因為狀況不好，傳產投資都有增加」；且明年關稅明朗後，傳產比較能夠因應，加上政府特別預算支持，傳產可以得到協助，對GDP會有影響。

外界擔憂AI泡沫破裂風險，陳淑姿表示，從獲利穩健及科技巨頭主導的狀況，AI實際應用價值提高，加上算力需求，整個獲利還是會持續，沒有所謂泡沫化；事實上，「我們（AI）地位算頂尖，整個發展趨勢很好」，所以當然持樂觀態度。至於電子業是否反轉向下，拖累明年經濟成長？她重申，不是拖累，而是基期墊高的必然現象，明年仍是穩定成長。

