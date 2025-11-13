財經青紅燈》開拓東協新人力

桃園市、台中市以及新北市移工人數為前3多，合計超過31萬人，這3個縣市有許多工業園區、科技園區與產業園區，顯示製造業、科技業，甚至一般傳產業，人力資源已得靠移工撐起來。（資料照，勞動部提供）

「歡迎光臨！」一句再熟悉不過的問候語，近幾年陸續可見到由外籍工作者口中說出來，像是便利商店大夜班、飯店與餐飲業服務人員等，都可見到外籍工作者的身影。

一位科技業工作超過10年的上班族指出，人力是目前台灣最稀缺資源，加上少子化衝擊，不少學校面臨招生不足困境，因此，部分學校透過開放外籍學生，尤其東南亞國籍的學生，吸引他們來台就讀，且陸續有企業為培養與找尋未來人才水庫，與學校建教合作，透過實習或打工模式，找到適合企業的人才，而鎖定對象也是東協各國，希望可成為南向擴點、非英語系的當地儲備人才。

東協各國擁有龐大年輕人力，且消費人口不容小覷，若能從中找到企業所需人才，甚至成為東協擴點的前鋒，多少可減輕台灣少子化所帶來的衝擊，也可以成為企業厚植國際人才，揮軍南向的契機。

台灣人力短缺不單只在服務業，像是營造業、科技業、製造業等，甚至基礎大量勞力需求的傳統產業，基本上都是一「工」難求，且多數在職勞工正面臨高齡，甚至體力衰退的情況。

因此，2023年內政部公告開放一般營造業1.5萬名移工申請數量，隔年名額幾乎全部被申請使用。進一步觀察內政部統計數據，過去10年移工居留人數大增近18萬人，2024年已超過70萬人，占外籍人士在台居留比重逾75%，顯示台灣有部份人力缺口是靠移工補上，尤其桃園市、台中市以及新北市移工人數為前3多，合計超過31萬人，這3個縣市有許多工業園區、科技園區與產業園區，顯示製造業、科技業，甚至一般傳產業，人力資源已得靠移工撐起來。（徐義平）

