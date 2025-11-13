盤勢分析》選股不選市 上攻需權值股表態

投顧指出，台股大盤數回測月線後企圖止穩28000點，上檔還需靠權值股攻擊。（中央社示意圖）

AI股估值過高的疑慮仍影響美國科技股表現，加上日本軟銀集團出售手中所有輝達持股，套現籌資投入自身的AI發展，輝達前天受此消息影響股價下跌近3%，費城半導體指數下挫2.48%，台積電（2330）昨日企圖帶領台股重回28000點，可惜在外資對台股連9賣的壓力下，上檔壓力相當沉重；昨以PCB、記憶體族群續熱，航運、塑膠、觀光餐旅等傳產族群也表現不俗，但台積電最後一盤再遭摜壓，拖累加權指數28000點再度得而復失，終場上漲162.14點，收在27947.09點，收復5日線與月線，成交量約5723億元。

3大法人昨合計賣超77.9億元，其中外資賣超84.8億元、投信賣超27.5億元、自營商買超34.3億元；外資台指期淨空單昨小減1566口，累計外資台指期淨空單約2.99萬口。

請繼續往下閱讀...

啟發投顧副總容逸燊分析，加權指數回測月線後企圖止穩28000點，上檔還需靠權值股攻擊，可留意鴻海（2317）、廣達（2382）法說會後的外資看法；昨日記憶體主將南亞科（2408）、群聯（8299）、華邦電（2344）暫時休息，配角力積電（6770）接棒演出，中小型股更勢不可擋，PCB族群經過3個月整理後開始轉強，可注意年底與明年首季資金重回PCB族群。

國票證券指出，近期台股於月線附近震盪，多方雖多次嘗試點火，回補先前跳空缺口，然屢遭空方壓制，整體仍呈現多空拉鋸、短線動能膠著，同時多項數據皆暗示美國聯準會12月降息機率不高，台股後續仍不排除有下探可能，當前操作選股不選市，具基本面佳族群，可留意股價修正布局契機。（記者卓怡君）

