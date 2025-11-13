熱門股》無畏虧損 力積電外資連3買

力積電昨股價飆漲停達36.5元，創3年多新高，外資連三買。（資料照，記者洪友芳攝）

記憶體買盤火熱，業務有部分來自代工生產記憶體的力積電（6770）即使還在虧損，在資金搶進下，昨股價飆漲停達36.5元，創3年多新高，昨成交量49.77萬張，居台股成交量之冠，其中，外資買超2.94萬張，為連3買，累計買超逾10萬張。

力積電第3季每股虧損0.65元，累計今年前3季每股虧損1.71元。第4季記憶體代工價量雖上揚，但力積電11月起業績才會開始反映出記憶體漲價，加上成熟製程的邏輯代工占營收比重6成，受消費疲軟等多重因素影響偏弱，力積電第4季恐仍無法轉虧為盈。

隨著台積電退出氮化鎵代工，主要客戶美國納微半導體將轉至力積電，產品若在本季完成認證，明年上半年量產；但業界認為，力積電技術還待強化，且初期生產中低階氮化鎵產品，能否打入輝達供應鏈有待印證，因國際晶圓代工廠格羅方德已宣布引進台積電技術，對力積電將形成威脅。（記者洪友芳）

