台美關稅 林佳龍︰只等川普拍板

外交部長林佳龍透露，台美關稅談判已經談得差不多。 （Yahoo「齊有此理」提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕台美關稅談判尚未塵埃落定，各界關注關稅談判進度。外交部長林佳龍昨於網路節目「齊有此理」受訪透露，已經談得差不多，美國貿易代表葛里爾等人也說，與台灣談得很好，只等「大老闆」美國總統川普什麼時候覺得總結報告、雙邊備忘錄「OK」，就能定案。

林佳龍也說，美國貿易代表署、美國貿易代表葛里爾、美國財長貝森特、商務部長盧特尼克等，都認為跟台灣談得很好，只等「大老闆」做決定。

行政院長卓榮泰日前於立法院被問到台美關稅的進度時也表示，政府持續與美方保持密切溝通，努力、盡快推進，最近應該會有一些進展。

談及台美關係，林佳龍認為，在川普重返白宮之後，對於台美關係要關心，但不要太擔心，對未來要有信心；台美關係的最底層是民意，沒有政治人物或政黨能夠違反美國的民意，而美國現在的民意對台灣很友好。

林佳龍指出，做同時符合川普政府與我國利益的事情是上策；有利於川普政府、但對我國不利的事要盡量少做；不利於川普政府、但有利於我國的事，則不能明著做。

