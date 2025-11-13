輝達進駐北士科 權利金不超過125億

台北市副市長李四川針對與新壽解約案報告。（記者甘孟霖攝）

北市議會通過新壽44.34億元解約案

李四川︰其中14.41億輝達願負擔

〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕台北市政府昨將新光人壽（新壽）願意解除北士科T17、T18地上權的解約金送台北市議會備查，金額共四十四．三四億元，獲得朝野一致無異議通過。台北市副市長李四川指出，扣除權利金還須給新壽約十四．四一億元，這部分輝達願意概括承受，將納入與輝達議約，未來權利金金額應不超過一二五億元。台北市長蔣萬安表示，希望本週完成與新壽簽訂土地終止合約協議。

昨大會甫開會，民進黨團總召陳慈慧率先發言指出，民進黨團的態度就是支持輝達，希望市府能盡速簽約讓輝達進駐；在場黨團成員則一同高喊口號「支持輝達，盡速簽約」。國民黨籍市議員吳世正說，當議員二十多年沒看過跨黨派如此高度共識，肯定市府處理此事。

李四川報告指出，這幾天雙方會計師一同審查，原先新壽報價四十四．七億元，經過市府委請會計師去新壽查詢相關憑證，刪除四千多萬元，最終確定四十四．三四億元報議會。

他說，此報價包含新壽已繳給北市府約三十四．五億元，加上顧問及工程費用、資金成本等共約九．八五億元；當中除市府退還權利金外，剩下約十四．四一億元輝達願意概括承受，這部分都會納入未來與輝達議約的權利金價格。

李四川說，現在要看T17、T18基地中間道路合併後，基地邊緣是否部分做道路使用，若輝達欲完整使用整塊基地不做道路，權利金應不會超過一二五億元；如部分做道路，權利金應落在一二〇億元以下。最終，此報告案獲跨黨派議員無異議通過備查。

蔣︰輝達地上權 盼提前農曆年前簽約

蔣萬安表示，市府與輝達持續保持密切的溝通跟聯繫，後續輝達的投資計畫書、建築設計等，一定會加速相關行政流程，希望與輝達的設定地上權簽約，能從原本明年中提前到農曆年前完成。

針對新壽將除草費、Logo調整費等納入成本引發爭議，李四川表示市府還是會認，輝達也能概括承受相關金額，等新壽開過臨時董事會確認後就能簽解約協議書。

李四川也透露，下週輝達總公司不動產副總裁會來拜訪北市府，也會見蔣萬安，至於輝達是否在台北設分公司、地上權設定年限等，屆時會向輝達探詢。

