中國最長最冷雙11 消費空前低迷

中國雙十一購物節近尾聲，卻未激起消費者的熱情，過往各大購物平台會舉辦盛大活動慶祝銷售金額刷新紀錄，但迄今仍按兵不動。圖為京東倉庫的工人們正在分揀包裹。 （法新社）

折扣期拉長、加碼補貼仍激不起買氣

購物平台慶祝銷售破紀錄不復見

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國長達一個多月的雙十一購物節接近尾聲，卻未激起消費者的熱情，過往各大購物平台會舉辦盛大活動慶祝銷售金額刷新紀錄，但迄今仍按兵不動。專家指出，可用「平淡」來形容今年雙十一期間的市場情緒和銷售情況；有中媒則感嘆，雙十一「正以一種近乎退潮的靜默完成轉型」。

今年中國各大購物平台從十月的上半個月就啟動雙十一活動，使其成為迄今為止持續時間最長的購物節。路透報導，為十幾個國際時尚與生活品牌在中國經營網路商店的功夫數據（Kung Fu Data）執行長加德納（Josh Gardner）表示，今年雙十一的情況憂喜參半，市場情緒和銷售情況用「平淡」來形容最為貼切。

報導指出，雙十一期間的消費低迷，主要因為房地產危機持續逾五年，加上消費者對收入安全的擔憂，使他們比過往更不願掏出荷包。對此，零售商採取全年折扣促銷策略，推出數十億美元的消費補貼和優惠券，並延長促銷活動。

雙11以近乎退潮方式轉型

安徽出版集團旗下的「市場星報」則報導，已邁入第十七年的雙十一，正以一種近乎退潮的靜默完成轉型。報導說，今年雙十一期間消費市場的降溫肉眼可見，過往雙十一一啟動，朋友圈就可看到滿滿的「戰利品曬單」，如今這種情況已不見蹤影，小區快遞站也不再出現大排長龍等待取件的景象，就連促銷簡訊都只剩零星幾條。

天貓、淘寶遲未公布業績

過往各大購物平台會舉辦銷售金額刷新紀錄慶祝活動，但阿里巴巴旗下的天貓和淘寶仍未公布截至十一月十一日的銷售業績數據，兩家平台的雙十一活動將持續到十四日。京東則已多年未公布雙十一的銷售數據，但十二日表示，他們的營業額創下新高，下單用戶數量激增四十％，訂單數量則增加約六十％。

