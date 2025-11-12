跟進星巴克 漢堡王釋83％中國股權

全球連鎖速食巨擘漢堡王母公司餐飲品牌國際公司（RBI），將與中國私募股權公司CPE源峰成立合資企業「漢堡王中國」。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕華爾街日報報導，全球連鎖速食巨擘漢堡王母公司餐飲品牌國際公司（RBI），十日與中國私募股權公司CPE源峰簽署戰略合作協議，將成立合資企業「漢堡王中國」，後者將取得合資企業八十三％股權。這是繼星巴克後，再有外資企業出售中國業務控股權。

根據協議內容，CPE源峰將向「漢堡王中國」注資三．五億美元（約一〇九億台幣）資金，用於支持漢堡王擴增門市、數位行銷、更新菜單，以及提升運營能力。這筆交易預計明年第一季完成，RBI將保留約十七％股權。

漢堡王二〇〇五年在中國開設首家門市，二〇一九年在中國的門市總數超過一三〇〇家，但自二〇二一年COVID-19疫情爆發以來，其新開門市速度明顯放緩。二〇二四年底，漢堡王中國門市數量減至一四七四家，而根據今年十一月的最新數據，其門市數進一步縮減至一二五〇家。

CPE源峰接手 拚中國門市5年增一倍

CPE源峰承諾，將在五年內將漢堡王在中國的門市數量增加一倍，達到約二五〇〇家，並在二〇三五年至少達到四千家。RBI執行長柯布薩（Joshua Kobza）表示，這項交易讓RBI有信心實現其先前所預測、到二〇二八年每年門市淨成長五％的目標。他說，在地團隊對拓展市場至關重要，其他連鎖速食店近期在中國也採取了類似的策略。

近年來，多家外資消費品牌出售了中國部分業務股權。星巴克本月稍早將其中國業務的六十％股權出售給博裕資本。二〇一七年八月，麥當勞將中國、香港和澳門的業務八十％股權賣給中信資本和凱雷集團。

