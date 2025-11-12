歐盟擬強制成員 移除華為、中興設備

歐盟執委會打算強制歐盟成員國逐步移除其通訊網路中的中國華為和中興通訊設備。（路透資料照）

擬以法律規範 違規恐面臨侵權程序和金融處罰

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，歐盟執委會打算強制歐盟成員國逐步移除其通訊網路中的中國華為和中興通訊設備。知情人士透露，歐盟執委會副主席維爾庫寧（Henna Virkkunen）希望將歐盟執委會二〇二〇年所提，停止在行動網路中使用高風險供應商的建議，轉化為法律強制措施。

儘管基礎設施的決定權在各成員國政府，但維爾庫寧的提議將迫使歐盟成員國遵守歐盟執委會的安全指引，若這些建議具有法律約束力，不遵守規定的成員國可能面臨侵權程序和金融處罰。

由於與第二大貿易夥伴中國的貿易和政治關係日益緊張，歐盟越來越關注中國電信設備製造商帶來的風險。歐盟擔心，將關鍵國家基礎設施的控制權交給與北京關係密切的公司，可能會損害國家安全利益。

除研究如何限制固網使用中國供應商的設備，知情人士透露，歐盟執委會也在考慮採取措施，說服非歐盟國家不要依賴中國供應商，包括拒絕向那些讓華為參與通訊網路項目的國家，提供「全球門戶」（Global Gateway）計畫的資金。

說服非歐盟國家配合圍堵

「全球門戶」是歐盟在二〇二一年推出的一項全球基礎設施投資計畫，被廣泛視為歐盟意圖在戰略上削減中國「一帶一路」倡議的影響力。

歐盟執委會發言人芮尼耶（Thomas Regnier）表示，「五G網路的安全對我們的經濟至關重要」，但他拒絕對可能的禁令置評。

中國外交部發言人林劍則表示，在沒有法律依據和事實證據下，歐盟此舉嚴重違反市場原則和公平競爭規則，中方敦促歐盟為中企提供公平的經商環境。

