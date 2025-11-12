美對瑞士關稅傳降至15％ 印度也將達陣

彭博報導，瑞士幾乎確定其輸美產品關稅將降至15％。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普八月對逆差規模達四百億美元的瑞士課徵三十九％關稅，對大量採購俄國原油的印度課徵五十％懲罰性關稅；彭博報導，瑞士幾乎確定其輸美產品關稅將降至十五％，而川普十日表示，與新德里的貿易協議接近達成，印度產品關稅將篤定下降。

報導說，知情人士指出，美國與瑞士的貿易協議有望在未來兩週內達成。川普也證實，美國政府「努力促成協議，讓他們的關稅下降一些」。

當被問及該關稅是否為十五％？川普說，「我沒有透露任何數字，但我們將促成一些有利於瑞士的事。我們嚴重打擊瑞士，我們希望瑞士保持成功」。

十五％的關稅將與歐盟輸美產品的稅率一致。川普於八月一日瑞士國慶日當天，宣布對瑞士課徵三十九％關稅，為已開發國家中稅率最高者，自此瑞士致力降低該關稅。

報導說，瑞士越來越難以承受三十九％關稅造成的傷害。今年第三季瑞士經濟可能萎縮；瑞士央行表示，由於美國大幅上升的關稅，使經濟前景惡化，失業率也攀升至四年最高點。

上週一群瑞士億萬富豪與企業執行長在白宮橢圓形辦公室與川普會面，友好的氛圍使川普要求貿易代表葛里爾直接與瑞士進行談判，他在上週五已與瑞士代表會面。

川普十日也指出，他在「某個時刻」將下調印度產品的關稅，雙方相當接近達成貿易協議。他說，「印度已停止與俄國進行原油交易，採購量已大幅減少；是的，我們將降低關稅」。

他另提到，如果最高法院針對他引用一九七七年國際緊急經濟權力法（IEEPA），對全球課徵高關稅案判定違法，將使美國陷入經濟與國家安全災難。

美國依據該法迄今進帳逾一千億美元關稅，如果川普敗訴，恐面臨退款問題。川普堅稱，該數據被過度低估，一旦敗訴，須退還兩兆美元的關稅收入與投資。

