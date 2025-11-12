賴總統：台美關稅談判 缺臨門一腳

賴清德總統強調，我們一定會妥善與美國進行對等關稅談判，目前只缺臨門一腳，我看時間也差不多了。（記者廖家寧攝）

強調台灣可助美再工業化 盼台廠融入美國產業結構 持續往外發展

〔記者廖家寧、林欣漢／台北報導〕賴清德總統昨出席第七十九屆工業節慶祝大會致詞時表示，政府一定妥善與美國進行對等關稅談判，取得關稅再降且不疊加，「目前只缺臨門一腳」，同時也會深化台美經貿合作，「台灣可幫助美國再工業化，美國如果要成為人工智慧（AI）的世界中心，台灣絕對也可以幫上忙」，要讓台灣產業能夠融入美國的產業結構內，持續往外發展。

賴總統指出，台灣工業界經過數十年來的大風大浪，千錘百鍊已臻至成熟，即使面臨當前數位化、淨零、地緣政治、產業鏈重組、經貿變局等種種挑戰，都在在展現本身韌性與堅強實力，也盼望工業界未來為台灣經濟一同團結合作，政府責無旁貸一定會站在一起。

他強調，「我們一定會妥善與美國進行對等關稅談判，目前只缺臨門一腳，我看時間也差不多了」；台灣秉持著產業利益、國家利益、糧食安全、國民健康等原則，當然希望能平衡台美貿易逆差，也希望更深化台美的經貿合作，「讓台灣產業能夠融入美國的產業結構內，讓台灣產業發展由西進、南向、北邊與日本合作，現在往東邊開拓到北美洲，台灣產業能夠持續往外發展」。

卓揆︰近日應該會有進展

賴總統重申，「我們一定會好好談判，我們希望目前美國給台灣的暫行關稅二十％能夠降低，而且不疊加，二三二條款也能取得最惠國待遇，台灣可幫助美國再工業化，美國如果要成為人工智慧的世界中心，台灣絕對也可以幫上忙」。

行政院長卓榮泰昨在立法院答詢時說，雖然沒有到美國，但都有實際參與，現在到了最後階段，全世界也剩下台灣等幾個國家，只是美國政府先前停擺，很多事情都暫緩，我們會努力、盡快，最近應該會有一些進展。

