財經青紅燈》少拿小資族開刀

面對健保補充保費爭議，衛福部長石崇良日前表示，會以容納最多的意見、得到最多民眾支持為前提，再來推動下一步的健保財務改革計畫。（資料照，記者塗建榮攝）

衛福部日前拋出健保補充保費改革方案，包括租金、利息與股利導入年度結算制度，一年累計逾2萬元就要收取2.11%補充保費，引發反彈，行政院緊急喊卡。

事實上，隨著台灣高齡化、少子化問題加劇，對醫療資源需求與日俱增，但保費收入卻不易開源，加上補充保費徵收門檻多年未調整，改革確有必要，但改成年度結算制卻維持2萬元門檻，實在不合理，這把改革的刀狠狠揮向「小資族」，必然引起民怨。

現行健保一般保費費率為5.17%，另有6項補充保費，包括高額獎金全年超過當月投保金額4倍、兼職薪資所得超過最低工資，以及執行業務收入、利息、股利、租金收入等，每筆超過2萬元須繳2.11%補充保費。為避免民眾透過「拆單」方式規避股利、利息等補充保費，衛福部日前拋出導入「年度結算制度」的構想，即股利、利息、租金一年累計逾2萬元，就要收取2.11%補充保費，估計約480萬人受影響。

衛福部認為股利、利息、租金都是資本利得，加徵補充保費有正當性。然而，若以一年累計股利2萬元來看，只能算是小資族，何況，有股利所得不一定代表投資獲利，也可能買賣股票虧損；但因我國停徵證所稅，只能對股利課稅及徵收補充保費，而非對買賣股票所得課稅，所以很多股市大戶、中實戶所得與繳稅不成正比，原本就不盡公平，若再拿小資族開刀，恐將加劇不公。

持平而論，補充保費改革方向是正確的，問題是如何徵收？門檻多少？這些都牽一髮而動全身，行政部門須審慎研議，這次衛福部決策過程失之草率，如此重大的改革方案，尚未與相關部會討論就驟然拋出，引爆爭議是必然的結果。（鄭琪芳）

