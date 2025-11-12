營收獲利速報》記憶體封裝需求回升 南茂Q3虧轉盈

封測廠南茂（8150）昨召開線上法說會，第三季虧轉盈、稅後淨利3.52億元，每股稅後盈餘（EPS）0.5元，創近5季新高。 （資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠南茂（8150）昨召開線上法說會，受惠記憶體封裝需求穩健回升、匯兌等業外收益挹注等有利因素，第三季虧轉盈、稅後淨利3.52億元，每股稅後盈餘（EPS）0.5元，創近5季新高。

展望第四季，南茂認為終端消費需求仍相對保守，但記憶體動能穩健，記憶體因客戶回補庫存、需求穩健，動能優於面板驅動晶片（DDIC）產品，尤其DRAM動能增長明顯，Flash動能略為趨緩，車用面板動能相對穩健，也將持續反映基板、金價的材料成本上漲。

南茂前三季累計稅後虧損455.9萬元，稅後每股虧損0.01元。目前稼動率約66%，記憶體產品約占營收48.9%，季增16%、年增34.9%；金凸塊、DDIC約占營收41.4%，季減0.6%、年減21.8%；混合訊號IC則是約9.7%。

美食-KY認列中國關店損失 Q3每股虧6.06元

〔記者楊雅民／台北報導〕以85°C崛起的美食-KY（2723）第三季營收43.2億元、年減8.7%，由於關掉中國營運不佳門市，認列超過10億元的一次性損失，導致第3季單季每股虧損6.06元；累計前3季稅後虧損達7.62億元、每股虧損4.23元。

中國內需市場內捲十分嚴重，美食-KY董事會決議啟動中國市場經營策略的調整，包含大規模關閉獲利不佳的門市、中央廚房，衍生減損費用，第3季營收衰退2成，美國市場雙位數成長，台灣也連續第4季正成長。

美食-KY10月營收14.3億元、年減9.1%，中國市場營收占比降至33%，較高峰時72%大幅縮水，美國、台灣市場營收比重分占50%、17%。

