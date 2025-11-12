自由電子報
盤勢分析》高檔獲利了結 2萬8得而復失

2025/11/12 05:30

昨日台股開盤上攻，孰料，逢高調節賣壓出籠，加權指數終場紅翻黑、下跌84.56點，收在27784.95點，2萬8大關得而復失。（資料照）昨日台股開盤上攻，孰料，逢高調節賣壓出籠，加權指數終場紅翻黑、下跌84.56點，收在27784.95點，2萬8大關得而復失。（資料照）

美政府關門迎來轉機，加上台積電10月營收創歷史新高，帶動昨日台股開盤上攻，孰料，逢高調節賣壓出籠，加權指數終場紅翻黑、下跌84.56點，收在27784.95點，2萬8大關得而復失，成交量達5844.95億元。

三大法人動向方面，外資昨賣超173.68億元，投信買超22.62億元、自營商賣超47.86億元，合計三大法人賣超198.92億元；外資台指期淨空單昨增加941口，累積外資期貨淨空單近3.1萬口。

野村投信認為，從技術面來看，大盤近期出現長上影線，顯示高檔獲利了結賣壓重、市場追價意願偏低，AI熱點題材近期表現分化，雖然近期走勢轉趨高檔震盪，不過投資前景持續正向看待。

元大投顧分析，台股多日無法站穩月線，顯示市場抱持謹慎，個股就容易出現創高震盪走勢，建議短線急漲的半導體、AI等個股漲幅過大勿追，可待拉回10日均線支撐再行布局；同時也建議，AI伺服器帶動零組件需求、報價走揚，除散熱、探針卡、電源、PCB、記憶體外，被動元件（電容、電感）、第三代半導體等產業皆可望量價齊揚，主流族群創高震盪後，除可留意同族群低基期個股外，也可留意AI需求帶動的低基期族群。（記者張慧雯）

