華碩前三季EPS44.62元 明年續成長

華碩昨日召開線上法說會。（記者卓怡君攝）

第三季營收1899.07億 創單季新高

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌大廠華碩（2357）昨召開線上法說會，華碩共同執行長許先越指出，關稅與匯率衝擊已相對有限，華碩第三季營收創單季新高，累計前三季每股稅後盈餘（EPS）44.62元，成長動能來自遊戲、消費與企業（伺服器）三大市場，明年有望持續成長。

成長動能來自遊戲、消費與伺服器

華碩第三季營收1899.07億元創單季新高，稅後盈餘105.56億元、單季EPS14.2元。展望第四季，進入傳統淡季，加上二、三季提早拉貨與提早消費，預估第四季營收將較上季下滑，其中PC營收將季減10%~15%，較去年同期持平，零組件及伺服器季減5%~10%，年增40%~50%。

近來DRAM記憶體與SSD價格不斷上漲，華碩共同執行長胡書賓表示，華碩在上半年就注意到DRAM供應吃緊與漲價現象，很早就開始拉長庫存週期，截至第三季底為止，零組件約有2個月庫存，通路端成品也有2個月庫存，共有4個月庫存應付，對第四季影響相對有限。

胡書賓表示，後續將和DRAM供應商密切合作，靈活回應，進一步提高庫存，通路端價格會考慮成本、通路夥伴與消費者需求，進而調整產品組合，並適度調整產品價格。

許先越預估，明年整體PC市場出貨量持平或是小增2%~3%，由於AI相關應用普及沒有預期快，使得AI PC出貨成長速度相對正常，今年華碩AI PC市占率超過25%，高居市場第一名，明年AI PC有望持續成長。

至於AI伺服器業務，過去以東南亞第二線CSP（雲端服務供應商）為主要客戶，今年新增歐洲與美國第一線CSP客戶，AI伺服器第三季營收年增100%，占整體營收比重已拉高到20%，高於先前10%~15%的目標，華碩是GB300與B300首波出貨商，明年會再設定非常高的成長目標。

