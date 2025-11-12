台積電報喜 第3季配息6元 飆新高

受惠人工智慧（AI）對先進製程、先進封裝需求強勁，台積電第三季營收9899.2億元、稅後淨利4523.02億元，每股稅後盈餘17.44元，營收與獲利皆創單季歷史新高。（彭博檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）董事會昨決議第三季盈餘配發每股現金股利6元，較上季提高1元，創季度配發以來最高，展現持續性且穩定增加配息走勢，除息交易日為2026年3月17日，預計2026年4月9日發放，現金股利總金額逾1555億元，也創下新高紀錄。

明年3月17日除息

受惠人工智慧（AI）對先進製程、先進封裝需求強勁，台積電第三季營收9899.2億元、稅後淨利4523.02億元，每股稅後盈餘（EPS）17.44元，營收與獲利皆創單季歷史新高。董事會昨決議盈餘配發案，每股現金股利6元，較前兩季5元提高1元，較去年以來每兩季上調0.5元的幅度放大，配發率約占每股盈餘17.44元的34.4%。

現金股利總額逾1555億

也締新猷

台積電此次配息基準日定為2026年3月23日，除息交易日為2026年3月17日，自3月19日起至3月23日止停止普通股股票過戶，並於2026年4月9日發放。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，現金股利將提高至99.22億元。

為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，台積電董事會並核准資本預算約149億8160萬美元（約新台幣4645.79億元），作為廠房興建及廠務設施工程、建置先進製程產能、建置先進封裝、成熟與特殊製程產能。

董事會並核准出售機器設備予轉投資的關聯企業世界先進（5347），總價估介於2000萬至2300萬美元（約新台幣6.2至7.1億元）。

台積電到第三季為止，3、5奈米與7奈米先進製程占營收比重高達74%，受到AI需求暴增，正持續擴增3奈米產能，2奈米與先進封裝也積極持續建廠，以滿足客戶需求；台積電昨股價開高走低，收1465元、下跌10元，外資賣超5735張，連5賣。

