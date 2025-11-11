盤勢分析》記憶體領軍 短線高檔震盪

群益期貨認為，台股震盪收紅，終場收在5日均線附近，在台股11月5日低點不被跌破下，短線拉回仍可樂觀看待。（資料照）

因美國企業裁員飆升、美國政府持續關門導致消費信心下跌、AI泡沫言論持續發酵等利空衝擊近期美股及台股表現，美股上週5盤中一度重挫；隨著市場傳出美國政府重啟出現曙光，亞股昨一早反彈，台股在台積電（2330）、AI概念股帶動下，多頭再度展開攻勢，記憶體族群火熱，南亞科（2408）、華邦電（2344）強攻漲停，但櫃買指數仍相對弱勢，開高後下殺收黑。加權指數終場上漲218.1點，收在27869.51點，順利收復5日線與月線，成交量約5018億元。

3大法人昨合計買超8.5億元，其中外資賣超52.9億元、投信買超24.4億元、自營商買超37億元；外資台指期淨空單小減231口，累計外資台指期淨空單約3.05萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，華爾街經歷上週AI泡沫疑慮後，市場開始恢復信心，台股多頭指標記憶體族群再次轉強，昨超過10檔漲停，昨日開盤可當作另一個多方起跑線，若未來3-4日未回測將有波段行情。

統一證券指出，台積電運動會董事長魏哲家釋出展望樂觀，市場期待美國政府重啟能有突破進展，預期台股短線高檔震盪、類股輪動。操作上建議高出低進，並仍以業績題材族群為布局首選。

群益期貨認為，台股震盪收紅，盤中一路緩步走揚，終場收在5日均線附近，在台股11月5日低點不被跌破下，短線拉回仍可樂觀看待；但昨櫃買指數收黑，目前中小型類股偏弱，動能由大型股帶領。

（記者卓怡君）

