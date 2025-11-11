翡水爭補償效應 立委籲研議南電北送「差別電價」

立委呼籲經濟部研議「差別電價」，將南電北送導致台電每年營運損失217億元的成本也反映在各縣市的電價上。（取自國會頻道）

向北輸電 每年損失217億

〔記者廖家寧／台北報導〕台北市政府翡翠水庫管理局日前發難表示，若未來台電請求支援發電，翡水擬收取每度三元的耗水補償費，以挹注市庫。此番言論引發南部立委不滿，砲轟北市占盡便宜還自認吃虧，呼籲經濟部檢討研議「差別電價」，將南電北送導致台電每年營運損失高達二一七億元的成本反映在各縣市的電價上。對此，經濟部長龔明鑫表示，將會思考。

民進黨立委賴瑞隆昨在立法院經濟委員會質疑，翡翠水庫管理局表示未來支援台電發電將收取額外費用，那台電因南電北送每年耗損九十五億度電，台電每年營運損失高達二一七億元要怎麼算？他強調，台北市並無電廠，連變電所都不太想蓋，北市電力仰賴外縣市輸電，若北市要挑起議題的話，就提醒一下高雄市是全台發電量最大的縣市，六都電力自給率最高，北市電力自給率最低、敬陪末座。

對此，台電發言人蔡志孟回應，全台電網是串聯在一起，目前整體輸電的費用是由大家一起分攤，南電北送確實會損失一些電力。

賴瑞隆指出，電價應納入真實成本及輸送電力的損耗，光是輸電一年就損失了二一七億元，這個問題要凸顯出來，不然有縣市占盡便宜還認為自己吃虧，犧牲區域公平與環境正義還阻礙能源轉型，環境成本卻是由中南部縣市包括高雄、雲林、台中來承擔較大；有鑑於此，差別電價是否要實施應提出來討論。對此，龔明鑫回應，經濟部會思考。

