北市府、新壽北士科解約 最快在週五

新壽開價44.7億 北市府刪減4千萬

〔記者董冠怡、吳欣恬／台北報導〕輝達海外總部落腳北投士林科技園區T17、T18基地，台北市政府昨下午已將與新光人壽（新壽）合意解約的公文送到台北市議會；台北市副市長李四川說，新壽原本開價解約金四十四．七億元，經會計師審查、刪減四千萬至四十四．三億元，明天若經市議會大會通過，新壽將於週四召開臨時董事會，雙方可望在本週五簽訂終止契約協議書。

魏寶生︰砍的內容合理 就會接受

新壽董事長魏寶生昨則表示，新壽解約金計算也是經過會計師，要看北市府砍的內容是否合理，合理就會接受；對北市府上週五送來的終止合約，新壽對部分內容有疑義，希望能據實呈現中間過程，以及後續如何與何時給付解約金等，雙方尚在進行磋商，確定後就會盡速召開臨時董事會，授權解約。

北市府送至市議會的新壽履約支出成本總額為四十四億三四〇六萬四〇八五元，包含已繳納的權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費共三十四億四九八一萬二一七四元，已支付的顧問及工程成本六億一四四八萬一七六八元，以及前述資金成本三億六九七七萬一四三元，因未及編列預算且無法自行調整，需動支平均地權基金。

相較新壽提出的四十四．七億元，李四川說，經會計師審查刪減四千餘萬元，但並未說明刪減項目為何；另，市長蔣萬安本月將與輝達不動產副總裁碰面，輝達的「先遣部隊」下週抵達，投資計畫書及建築設計等都在進行中，農曆年前簽約「蠻樂觀的」，目標明年六月黃仁勳來台出席台北國際電腦展時動工。

