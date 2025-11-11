川普也要發現金？ 喊2000美元關稅紅利

美國總統川普九日在「真相社群」發文稱，每位美國人（不含高收入者）至少將獲得二千美元關稅紅利。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普九日在「真相社群」發文稱，每位美國人（不含高收入者）至少將獲得二千美元（約六．二萬台幣）關稅紅利，同時批評反對關稅政策的人。對此，美國財政部長貝森特指出，可能透過減稅的方式發放這筆紅利。

川普在貼文中強調：「我們正在獲取數兆美元收入，將很快開始償還我們龐大的債務，三十七兆美元。在美國投資創下紀錄，各地都在興建廠房，每人至少將獲得二千美元的紅利（不含高收入者）。」川普在貼文中也再度攻擊民主黨與反關稅人士，聲稱沒有關稅，美國就不可能富強。

根據美國財政部九月報告，今年前九月聯邦政府已徵收的關稅收入約一九五〇億美元。這些關稅主要來自於川普政府自四月起對全球多個貿易夥伴實施的對等關稅措施。

事實上，川普先前已多次提出利用關稅向民眾直接發放現金的構想。今年十月他接受「美國第一新聞網」（One American News）訪問表示，聯邦政府考慮向民眾發放每人一千至二千美元不等的分紅。

對此，貝森特九日接受美國廣播公司（ABC）節目《本週》訪問指出，他尚未就此想法與川普總統進行溝通，但二千美元的紅利能以多種形式、多種方式發放，「可能就是我們看到的總統議程上的減稅措施，小費免稅、加班費免稅、社會保障金免稅，以及汽車貸款抵稅」。

但貝森特今年八月接受CNBC訪問時強調，聯邦政府的首要任務是減少高達三十八兆美元的債務，關稅收入應優先用於償還聯邦債務，而非直接派發現金。

除此之外，目前川普的關稅政策正面臨挑戰，美國最高法院上週就川普動用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），以廣泛徵收關稅的合法性舉行言詞辯論，多位保守與自由派大法官均對此權限表達懷疑。若最高法院裁定關稅措施違憲，該政策和其衍生的紅利計畫恐面臨挫折。

