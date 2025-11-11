利空出不盡 中國第三季FDI慘跌51%

看壞中國經濟成長前景，今年第三季外國企業對中國的直接投資（FDI）金額較第二季狂降51%至85億美元。（彭博資料照）

相較2022年第一季最高峰 暴跌92％

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於對中國經濟前景不看好，今年第三季外國企業對中國直接投資（FDI）金額較第二季狂降五十一％至八十五億美元（約二六三五億台幣）。

根據中國國家外匯管理局（SAFE）日前發布，今年第三季FDI金額僅八十五億美元，與二〇二二年第一季的史上高峰一〇七二．一億美元相比，更暴跌九十二％。

自二〇二二年第二季中國爆發COVID-19疫情，並在上海等多地實施防疫封控措施後，FDI金額就一路走低，二〇二三年第三季更出現一九九八年有紀錄以來的首次FDI淨流出、金額達一二〇．六億美元，二〇二四年第二季及第三季也出現外資淨流出。

受到內需疲弱和供應過剩，以及美國關稅措施引發的貿易不確定性，中國消費信心和企業投資低迷，導致經濟持續放緩，今年第三季經濟成長率四．八％，低於第二季的五．二％和第一季的五．四％。

中國正努力實現約五％的年度成長目標，儘管今年下半年面臨不少不利因素，包括十月出口無預期萎縮一．一％，官方十月製造業採購經理人指數也跌至四十九，創六個月來最低。

上海美國商會九月十日發布「二〇二五中國商業報告」顯示，美中貿易摩擦與地緣政治緊張持續削弱在中美企的信心，美企對中國市場的重視程度與營收預期，均跌至歷史低點。

美企展望中國經營前景 樂觀比率跌至41％新低

調查顯示，對未來五年在中國經營前景抱持樂觀的美企比率跌至四十一％，已連續四年下滑，並創下新低；此外，僅十二％美企將中國列為總部的首選投資目的地，亦創歷年最低。

