金融博覽會/永豐金展現金融無限可能 聚焦Intelligent、Fintech

副總統蕭美琴（中）特別蒞臨金融博覽會永豐金控展區，並與董事長陳思寬（左二）合影。（永豐金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕「二〇二五台北國際金融博覽會」於十一月七日至九日熱烈舉行，永豐金控攜手旗下子公司永豐銀行、永豐金證券、永豐投信與永豐投顧，在沉浸式宇宙氛圍的展區中展現金融科技與多元金融服務，吸引眾多民眾參與。

展區以「金融引力」為策展主軸，透過互動體驗引導觀眾探索各種產品應用，理解金融不只是工具，而是牽引生活與夢想的重要力量，充分展現永豐產品的特色，藉此傳達「以客戶為中心」所提供金融服務的精神與價值。

在數位金融科技部分，永豐金控展示了DA BOSS創業金融服務平台、DAWHO多幣Debit卡與股票禮品卡等多項創新應用。

DA BOSS為中小企業提供一站式數位金融服務平台，整合金流、資訊流與物流；DAWHO多幣Debit卡則將晶片金融卡結合FIDO技術，客戶透過手機NFC感應及輸入密碼，即可完成高安全強度的交易驗證；股票禮品卡則讓投資更親民，滿足小額理財及日常理財需求，體驗金融科技如何貼近生活。

在退休理財方面，展區展示Orbit.AI投資水晶球、ibrAin智能理財、永豐智投與大戶投—智能投資APP等工具，透過AI與大數據分析提供即時市場建議，幫助客戶規劃退休資產、穩健增值與風險控管。這些工具結合個人化理財策略與即時投資決策支持，滿足不同族群的退休規劃需求，讓智慧理財不再只是想像。

