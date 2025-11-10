金融博覽會/台新新光金三主題 智慧金融新藍圖

副總統蕭美琴（中）特別蒞臨「金融博覽會」台新新光金控展區，並與新光人壽董事長魏寶生（左）合影。（台新新光金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕金融科技正重新定義人們的未來生活新樣貌，台新新光金控於十一月七至九日參與台北國際金融博覽會，以「台新新光．未來金融城市．智慧前行．一同邁向未來式」為主軸於台北世貿一館登場，展現科技與金融結合的創新應用。台新新光金控此次展區規劃三大主題：「金融防詐」、「退休理財」及「永續金融」，結合AI、AR與互動體驗，打造從年輕到熟齡、全世代都能共感的智慧金融生活藍圖。

「退休理財展區」讓參與者配戴AR眼鏡進入虛實整合的理財世界，完成從資產配置到答題闖關的多重任務，想像退休生活的多樣可能。展區亦設計觸控互動遊戲「測出你的財富續航型態」與「安養信託記憶大考驗」，讓民眾在遊戲中學習如何規劃資產與信託。

「金融防詐」以「守護財富、識破詐騙」為核心。「退休理財展區」與彤鳥社企合作設計「財富守門員—防詐桌遊」，透過真實案例與遊戲機制，讓民眾在趣味中學習防詐知識。現場並展示可即時偵測異常操作的「AI智能辨識ATM」，當使用者符合特定交易情境時，系統會主動以文字或語音提醒，提前預防詐騙風險，展現智慧科技守護資產的應用。

「永續金融」以「台新Point」為核心，展示全新改版與兌點功能，並精選綠生活商城策展推薦，鼓勵民眾以點數參與綠色消費，實踐永續生活。台新銀行Richart則以「普惠永續」為核心，從開戶到理財實踐ESG，整合開戶、換匯、申貸、證券等服務，實現無需等待的智慧金融體驗，體現永續、便利與效率兼具的現代金融樣貌。

