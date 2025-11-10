台股跌破月線免驚 AI題材可望再起

法人認為，台股回檔幅度不至於過深，反而是長線投資人布局機會。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受美股下跌拖累，上週五台股失守二萬八千點大關、且跌破月線；法人認為，短線漲多、季線正乖離過大，台股回檔盤整是正常現象，預料回檔幅度也不至於過深，反而是長線投資人布局機會，且本週台積電將公告十月營收，有機會帶動台股持續向上。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股上週受美股AI（人工智慧）龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，出現高檔震盪走勢；不過整體而言，台股有AI題材與供應鏈實質獲利挹注，以及台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多，加上近期出現科技與非電族群良性輪動，有助於台股中長多表現；即使十一月盤勢可能出現獲利了結賣壓，但預期回檔不致過深，反是長線投資人擇機布局機會點。

請繼續往下閱讀...

野村鴻運基金經理人戎宜蘋表示，在資金與基本面良好的共振下，AI產業明年展望持續樂觀，即便短期盤面有過熱跡象，但中長期展望依舊樂觀，長線布局建議仍以AI相關為核心。

法人多認為，輝達執行長黃仁勳特別來台參加台積電運動會，再度強調AI需求強勁，台灣作為全球半導體製造中心的角色仍然非常重要，投資人可趁台股震盪回檔之際，重新檢視手中投資布局，投資核心仍聚焦AI供應鏈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法