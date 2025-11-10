〈財經週報-財經焦點〉2025金融博覽會登場 兆豐銀行守護財富全壘打

台北國際金融博覽會於台北世貿中心展覽一館展出，兆豐銀行董事長董瑞斌（左三）與團隊歡迎副總統蕭美琴（中）蒞臨指導。（兆豐銀行提供）

記者高嘉和／台北報導

「2025台北國際金融博覽會」7日於台北世貿中心展覽一館盛大開幕，兆豐銀行以「守護財富–安全投資全壘打」為主題活力登場，打造兼具趣味互動與防詐教育的展區體驗，吸引許多民眾熱烈參與。副總統蕭美琴特別蒞臨展區給兆豐團隊鼓勵，並體驗兆豐銀行導入AI臉部遮蔽辨識技術的自動櫃員機。

今年兆豐銀行以被譽為國球的「棒球」為策展發想，象徵民眾在理財與防詐過程中，每一次揮棒都代表守護財富的重要行動。展區以活潑的球場設計結合AI金融防護技術與多元產品服務，透過攻守兼備的象徵手法，傳達「穩健理財、安全投資」的品牌精神，展現兆豐銀行守護民眾資產安全的決心。

開幕首日，兆豐銀行特別邀請蟬聯21屆全國啦啦隊錦標賽冠軍的MONSTER競技啦啦隊帶來震撼演出，為展區揭開序幕，瞬間聚集滿場人氣；接續登場的「全民打詐全壘打」體感互動遊戲更掀起活動高潮，民眾僅需判斷螢幕上出現的詐騙話術，如「解除分期請至ATM操作」或「投資高報酬保證獲利」等，並透過揮棒擊球破解詐騙，成功挑戰者可獲得精美好禮。

兆豐銀行現場同步展示導入AI臉部遮蔽辨識技術的自動櫃員機（ATM），以語音與畫面即時提醒使用者脫帽、脫口罩或停止手機操作，有效阻斷詐騙行為，展現兆豐銀行在金融科技防護上的創新突破。

兆豐銀行也率公股銀行之先，推出一體成形的台灣吧黑啤造型晶片信用卡，突破以往傳統將晶片以黏貼方式固定在卡片上的做法，製程中直接將造型晶片嵌入卡體，一體成形下使晶片結構相對穩固，無法被撬走調包，保障民眾用卡安全。

