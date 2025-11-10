〈財經週報-財經焦點〉高雄田寮「月球一家」 首次提案即獲首獎

月球一家活動多元，曾邀請地方耆老帶領學生一起利用黃麻繩與刺竹搭造傳統竹筏。（信義房屋提供）

記者高嘉和／台北報導

偏鄉受都會化發展影響，不但面臨人口外移、老化情形也加劇，為重新凝聚社區居民、並讓外國觀光客不再只是走馬看花，能更深層了解地方景觀以及走訪地景，第一次參加就獲首獎肯定的藝術創作者林信成，以「月球一家～月在地月國際的藝術＋行動」計畫，開展高雄田寮月世界嶄新文化風景。

藝術媒介 觸動國外觀光客

該計畫首次參與提案即獲得人文藝術類提案首獎，計畫提案人林信成表示，該計畫是希望透過藝術為媒介，並由社區居民，包括學生、在地長者、地方小農等，利用黃麻、刺竹等在地的製作材料，打造成「裝置藝術」，一方便可以增加地方認可，並將製作過程拍成短影音，透過中文、英語等雙語方式播放介紹，可讓外國觀光客更加深入了解在地文化。

林信成指出，過往黃麻材料可以製作成裝入農作物的麻布袋，而刺竹則可以製作成木筏，透過二仁溪將農作物或是產品透過水流方式運輸至下游，進一步帶起經濟活動。

四軸交織 重塑田寮月世界

其中田寮月世界的「惡地風土」，過往第一眼往往是光禿禿的月球表面，似乎對不利於耕作，但若能進一步深入了解，其實充滿著各種可能，林信成舉例，像是燕巢芭樂、關廟鳳梨、香蕉等都是利用月世界的土壤所種植出來。

此次的「月球一家～月在地月國際的藝術＋行動」是以藝術為媒介，從田寮月世界「惡地風土」獨特的素材出發，進一步結合「文化色彩」、「藝術陪伴」與「社群參與」等四個核心軸線交織。

藉由在地居民與學童的參與創作，運用天然素材與月世界人文地景色彩，建立專屬色票系統，共同創作出裝置藝術。最終也將舉辦策展將作品展出,同時也將創作過程紀錄與創作說明皆以中英雙語的方式呈現，且配合線上數位與現場導覽及小旅行設計，進一步促進居民與旅客的交流互動。

此計畫不僅深化旅客對田寮的理解，也讓居民重建地方認同，開展田寮月世界的嶄新文化風景。

