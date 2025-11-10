〈財經週報-本週熱點〉台股飆漲 證交稅將連3月正成長

9月因台股活絡，證交稅在股市活絡下，將連3月正成長。 （中央社資料照）

記者陳梅英／台北報導

財政部本週將公布10月全國賦稅收入初步統計，預估證交稅在股市活絡下，將連3月正成長；行政院主計總處將發布受僱員工薪資則可望連18個月超過通膨。

薪資成長 可望連18個月超車通膨

根據財政部資料，9月實徵淨額4,152億元、年減1.9%；累計1至9月實徵淨額2兆8,710億元、年減2.5%，實徵淨額占累計分配預算數93.5%，占全年預算數75.5%。

其中，9月因台股走勢強勁，大盤指數陸續創高，帶動證交稅達312億元，月增12.3%、年增52.6%，連續兩個月正成長，創下近14個月新高，也是歷年單月第三高。由於10月台股再登高峰，大盤指數單月大漲逾2,000點、漲幅9.34%，在日均量也擴增下，預估證交稅將持續走高。累計前9月證交稅實徵淨額1,983億元，為歷年同期第3高，但因去年基期偏高呈年減10.1%。

主計總處將公布9月受僱員工薪資與人數。根據統計，8月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬8,098元，年增2.92%；獎金及加班費等非經常性薪資為1萬3,548元，合計後總薪資平均數為6萬1,646元，年增4.38%。累計1至8月工業及服務業受僱員工每人每月經常性薪資平均新台幣4萬7,709元，年增2.98%，為25年來同期最大漲幅。

若考量物價上漲的因素，前8月實質經常性薪資平均數年成長1.12%，累計實質總薪資平均數成長2.00%，分別是5年及7年同期最大漲幅。

另，因AI等需求強勁，8月製造業加班工時17.3小時、連15個月成長，電子零組件製造業加班工時27.9小時、創1980年6月以來新高，連續26個月成長，但受到對等關稅影響，部分傳產受僱人數及加班工時減少。

